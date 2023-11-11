بيلينجهام يصدم جماهير ريال مدريد قبل مباراة فالنسيا

أكد نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام عن المشاركة في مباراة فالنسيا، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.





أوضح نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبنا جود بيلينجهام بعدما تم تشخيص حالته بعد الاستقرار في كتفه الأيسر بعد تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن مباراة الليلة أما فالنسيا.



وكان جود بيلينجهام تعرض للإصابة في كتفه خلال مباراة رايو فاليكانو في مسابقة الدوري الإسباني لكنه أكمل اللقاء حتى النهاية.



وتواجد اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام على مقاعد بدلاء فريقه أمام سبورتنج براجا البرتغالي، خلال انتصار الملكي بثلاثية نظيفة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



ويأتي ريال مدريد في وصافة مسابقة الدوري الإسباني ويملك في رصيده 29 نقطة فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

