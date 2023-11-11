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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيلينجهام يصدم جماهير ريال مدريد قبل مباراة فالنسيا

بيلينجهام
بيلينجهام

أكد نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام عن المشاركة في مباراة فالنسيا، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

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أنشيلوتي يكشف موقف بيلينجهام من المشاركة في مباراة ريال مدريد وبراجا

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قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا بدوري الأبطال..تواجد بيلينجهام



أوضح نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبنا جود بيلينجهام بعدما تم تشخيص حالته بعد الاستقرار في كتفه الأيسر بعد تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن مباراة الليلة أما فالنسيا.

وكان جود بيلينجهام تعرض للإصابة في كتفه خلال مباراة رايو فاليكانو في مسابقة الدوري الإسباني لكنه أكمل اللقاء حتى النهاية.

وتواجد اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام على مقاعد بدلاء فريقه أمام سبورتنج براجا البرتغالي، خلال انتصار الملكي بثلاثية نظيفة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ريال مدريد في وصافة مسابقة الدوري الإسباني ويملك في رصيده 29 نقطة فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
 

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