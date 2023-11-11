أسعار العقود الآجلة للذرة الأميركية تلامس أدنى مستوياتها في 3 سنوات

واصلت أسعار العقود الآجلة للذرة الأميركية خسائرها، حيث تم تداولها بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وسط توقعات بأن المزارعين الأميركيين سيجمعون حصادًا قياسيًا هذا الموسم.

أسعار العقود الآجلة للذرة

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية، أن يصل إجمالي المحصول الأميركي المزروع على نطاق واسع إلى 15.234 مليار بوشل، وهو أعلى من تقديرات المحللين، ويتجاوز الرقم القياسي السابق لعام 2016 البالغ 15.148 مليار بوشل.

وتعني الإمدادات الوفيرة في أكبر منتج عالمي أن التركيز يتحول الآن إلى المحصول القادم في البرازيل، بالإضافة إلى الطلب العالمي على العقود الآجلة للذرة الأميركية .

وفي السلع الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة لزيت فول الصويا لليوم الثالث على التوالي في شيكاغو، حيث تم تداول فول الصويا بشكل ثابت، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3%.

وقالت شركة كارجيل، أكبر شركة لتجارة المحاصيل في العالم، إن الصين قامت للتو بعملية شراء ضخمة لفول الصويا الأميركي ما يؤكد الزخم الصعودي في سوق البذور الزيتية.

وسارعت الصين لتأمين أكثر من 3 ملايين طن متري من فول الصويا الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقًا لما ذكره أليكس سانفيليو، رئيس التجارة العالمية في كارجيل.

الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من أسهم التكنولوجيا

الأسهم الأمريكية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع حاد في تعاملات الجمعة مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضضم أكبر 500 شركة فى في الأسهم الأمريكية بواقع 67.91 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.56% ليصل إلى مستوى نحو 4415.26 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 1.31% خلال الأسبوع.

وربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 278.02 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 2.06% ليصل إلى مستوى 13799.47 نقطة، وصعد المؤشر بنسبة 2.37% خلال الأسبوع.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي في الأسهم الأمريكية بواقع 394.58 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.16% ليصل إلى مستوى 34286.52 نقطة، وبلغت مكاسب المؤشر في أسبوع نحو 0.65%، بحسب الاسواق العربية.