تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد دعم قطاع الخدمات المالية

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -11-2023، إذ محت مكاسب قطاع الخدمات المالية أثر تراجع أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة "Watches Of Switzerland" إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر بعد نتائج قوية.

وبحلول الساعة 9:35 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.10 بالمئة، بعد أن أنهى في تداولات الاثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.

وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.25 بالمئة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.37 بالمئة، ومؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.08 بالمئة.

أسهم شركات الطاقة

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2 بالمئة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من واحد بالمئة.

وقفز سهم "Watches Of Switzerland" بنسبة 12.2 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة "UBS" غروب خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات.

وارتفع سهمها 4.3 بالمئة مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المئة.

البورصة المصرية تربح 8 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 8 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.565.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 23193 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63% .

صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.7%.