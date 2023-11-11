تعثر جديد لـ الاتفاق في الدوري السعودي أمام الفيحاء

انتهت مباراة الاتفاق والفيحاء بالتعادل السلبي بدون أهداف وتعثر جديد لفارس الدهناء، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الملك سلمان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

تعثر جديد لـ الاتفاق في الدوري السعودي

تعادل الاتفاق مع الفيحاء هن التعثر رقم 7 في الموسم الحالي بعد الهزيمة في 3 مواجهات، ليرفع النادي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع من الترتيب.

على الجانب الأخر تعادل نادي الفيحاء للمرة السابعة في الموسم الحالي بعد الهزيمة في 3 مباريات، ويرفع النادي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن من الترتيب.

بدأ نادي الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد تشكيل مواجهة الفيحاء اليوم الذي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: راضي العتيبي – مارسيل تيسيران – جاك هيندري – خطيب.

في خط الوسط: حمدان الشمراني – فينالدوم – علي هزازي.

في خط الهجوم: حامد – ديماراي جاراي – روبين كوايسون.

وتواجد على مقاعد بدلاء نادي الاتفاق أمام الفيحاء كل من العويشير ومحمد الدوسري وآل موسى والغامدي والعلائلي ومحزري وعبدالرحمن وآل سعد وعبدالله الدوسري.