وكيل زراعة الغربية يناقش مع رئيس إدارة الارشاد الزراعى عملية توزيع تقاوى القمح

استقبل الدكتور خالد علي أبو شادي ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الدكتور محمد يوسف مبارك ، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، المهندس محمدعبدالله، مدير عام المكتب الفنى للإدارة المركزية، بحضور المهندس حمادة عمار مدير إدارة الإرشاد والتدريب والبيئة، المهندس وائل دغمش مدير إدارة حماية الأراضى، تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاستاذ الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه، الأستاذ الدكتور علاء عزوز رئس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ، الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



يأتي ذلك لمتابعة عملية توزيع تقاوى القمح والمرور على الزراعات الشتوية القائمة بنواحى مراكز المحافظة وكذلك التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم لهم.

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية المرور على الزراعات الشتوية مثل البصل، الكمون، الكتان، البنجر، البازلاء.



وشدد "أبو شادي" على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم والتعرف على أهم المشاكل التي تواجهم والعمل على حلها، وتوعيتهم بالإصابة والأمراض التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحلها فيجب الحظر منها ومتابعة ظهور أى اعراض على النبات فى بدايته.

وعلى هامش الزيارة تم تكريم الأستاذ الحسن محمد الباز، بالإدارة الزراعية بزفتى ، وذلك لبلوغه مرحلة ربيع العمر.