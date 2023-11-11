الفار يلغي هدف الجونة الأولى أمام الأهلي

ألغت تقنية الفيديو هدف الجونة الأول أمام الأهلي في اللحظات الأولى من عمر اللقاء ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مويكا هدف الجونة الأول في الثانية “41” بعد تسديدة من محمد الشناوي حارس الأهلي، التي تصطدم في اللاعب لتسكن الشباك.

بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو أظهرت أن الكرة اصطدمت في يد اللاعب ليغلي الهدف سريعا.

ويدخل الأهلي اللقاء أمام الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.





