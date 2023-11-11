موديست يحرز هدف الأهلي الأول أمام الجونة

سجل الأهلي الهدف الأول أمام الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أنتوني موديست لاعب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

فيما تشكيل الجونة جاء على التالي:

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي