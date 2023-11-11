عاجل
السيسي يبحث مع الرئيس الإيراني الأوضاع في غزة على هامش قمة الرياض
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يحرز هدف الأهلي الأول أمام الجونة

موديست
موديست

سجل الأهلي  الهدف الأول أمام الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

txt

الفار يلغي هدف الجونة الأولى أمام الأهلي

txt

تاو وديانج على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجونة

txt

بلحاج يقود تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي في دوري نايل

txt

أنتوني موديست يقود تشكيل الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري الممتاز

أحرز أنتوني موديست لاعب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة.

تشكيل الأهلي:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

 خط الهجوم: أنتوني موديست.

فيما تشكيل الجونة جاء على التالي:

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي

  • حراسة المرمى: أحمد مسعود
  • وفي الدفاع: أحمد حسام، صبري رحيل، أحمد عبدالرسول، أحمد عبدالعزيز، محمد عبدالفتاح مراد
  • خط الوسط: أحمد بلحاج، أليو جاتا، أرنو راندريانانتيناينا، ايمن سعد.
  • الهجوم: جبريل شيكودي

مواد متعلقة

الفار يلغي هدف الجونة الأولى أمام الأهلي

حافلة الأهلي تصل إلى خالد بشارة استعدادًا لمباراة الجونة

تاو وديانج على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجونة

بلحاج يقود تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي في دوري نايل

بث مباشر|مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري يلا شوت اليوم السبت 11-11-2023

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري (يلا شوت)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي بكأس العالم للأندية لكرة اليد

كأس العالم للأندية لليد.. الأهلي يتقدم على الكويت الكويتي في الشوط الاول

الجريدة الورقية