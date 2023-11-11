فيديو .. حكم مباراة ميلان وليتشي يطرد جيرو

حصل الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم ميلان على البطاقة الحمراء بعد اعتراضة على حكم المباراة بسبب عدم احتسابه لمسة يد على لاعب ليتشي في أحداث الشوط الثاني.

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حصل اللاعب على إنذارين في مباراة ليتشي نتيجة كثرة الأعتراض على حكم مباراة.

ومن المقرر أن يغيب أوليفيه جيرو في لقاء ميلان القادم فيورنتينا في الأسبوع الثالث عشر في الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالاباريا – ثياو – توموري - هيرنانديز.

خط الوسط: بوبيجا - كرونيتش - ريجنديرز.

خط الهجوم: تشوكويزي- جيرو- لياو.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ميلان وليتشي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فيا ديل ماري ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري الإيطالي.

سيطر العملاق الإيطالي بيج ميلان على أحداث الشوط الأول من خلال تنفيذ هجمات فنية.

سجل الفرنسي أوليفية جيرو الهدف الأول بصناعه لوكاس هيرنانديزفي الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، في الدقيقة أحرز 36 تيجاني راينديرزهدف الثاني في شباك ليتشي بصناعه سامويل شوكويزي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان على ليتشي بهدفين دون رد.

وقلص ليتشي نتيجة المباراة عندما سجل الهدف الأول في شباك ميلان نيكولا سانسوني في الدقيقة 67 بصناعه أليكس بلين.

وأحرز ليتشي هدف التعادل من خلال لاميك باندا الهدف الثاني بصناعه نيكولا سانسوني في الدقيقة 70 بصناعه نيكولا سانسوني.