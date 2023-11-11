حسام حسن يهاجم فيتوريا بسبب ثلاثي الزمالك

هاجم حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعدما انضمام الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح، على خلفية الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية مع فريقهما.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع مع تحويلهم للتحقيق، بعدما غادر اللاعبون معسكر الفارس الأبيض قبل مواجهة زد بالدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أمام زد، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي الجماهير البيضاء، خاصة وأنهم أعتبروا ما قام به الثلاثي أثر على زملائهم مما أدى إلى خسارة الفريق من زد.

تصريحات حسام حسن

تحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال": نحن تربينا على الأصول، فكنا نرتكب أخطاء لكنها أقل من أن يترك لاعب معسكره ويرحل، من يفعل ذلك كأنه ترك مكانه في الحرب".

وأكمل: "أظن إن الثلاثي لو كانوا في الأهلي وقام بهذا الخطأ، لكان لا أحد في منتخب مصر يجرؤعلى أن يضمهم، الأهلي لم يكن سيسمح بذلك".

وأضاف: "ترك معسكر الزمالك في هذه الظروف فاللاعب لا يعتمد عليه، والمنتخب كان يجب أن يتخذ قرارًا تربويًا أيضًا، كلنا أخطأنا وتم معاقبتنا، ولكن لا بد أن يتعلموا من تلك الأخطاء".