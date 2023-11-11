ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي في دوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ميلان وليتشي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فيا ديل ماري ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري الإيطالي .

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سيطر العملاق الإيطالي بيج ميلان على أحداث الشوط الأول من خلال تنفيذ هجمات فنية .

سجل الفرنسي أوليفية جيرو الهدف الأول بصناعه لوكاس هيرنانديزفي الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول ،في الدقيقة أحرز 36 تيجاني راينديرزهدف الثاني في شباك ليتشي بصناعه سامويل شوكويزي .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان على ليتشي بهدفين دون رد .

وقلص ليتشي نتيجة المباراة عندما سجل الهدف الأول في شباك ميلان نيكولا سانسوني في الدقيقة 67 بصناعه أليكس بلين .

وأحرز ليتشي هدف التعادل من خلال لاميك باندا الهدف الثاني بصناعه نيكولا سانسوني في الدقيقة 70 بصناعه نيكولا سانسوني .

ألغي حكم المباراة الهدف الثالث لصالح ليتشي من خلال روبرتو بيكولي في الدقيقة 96 الهدف يُلغى بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

حصل جيرو مهاجم ميلان على البطاقة الحمراء في الدقيقة94

ليطلق حكم مباراة ميلان وليتشي صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بهد فين لكل فريق.

بهذه النتيجة ،رفع فريق ميلان من رصيده ليحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة ، فيما رفع ليتشي عند المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .