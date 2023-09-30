بوابة الوفد تتصدر المواقع المصرية في التعبير عن أزمة كورونا اقتصاديًا.. في دكتوراة بإعلام الأزهر

منحت كلية الإعلام جامعة الأزهر، درجة العالمية (الدكتوراة) للباحث رامي محمود محمد دويدار، مدرس الصحافة المساعد في الكلية، عن دراسة بعنوان: "دلالاتُ الصورة المستخدَمة في تغطية الأزمات الصحية بالمواقع الإخبارية المصرية – دراسة تحليلية سيميولوجية"، وذلك بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وتكوَّنت لجنتا الإشراف والمناقشة والحكم من السادة الأساتذة: الأستاذة الدكتورة عزة عثمان، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام جامعة سوهاج، والعميدُ السابق لكلية الإعلام جامعة فاروس (مناقشًا ورئيسًا)، والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة بني سويف (مناقشًا)، والأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأزهر (مشرفًا رئيسًا)، والدكتور محمد سيد محمد، مدرس الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر (مشرفًا مساعدًا).

سعت الدراسة للكشف عن الدلالات والمعاني في صور التغطية الصحفية المُصوَّرة للمواقع الإخبارية المصرية عن الأزمات الصحية بالتطبيق على وباء فيروس كورونا (كوفيد19)، والكشف عن علاقاتِها بالنصِّ المُرافق لها؛ مُستجلِيةً أوجه البلاغة البصرية واللغوية؛ كمشروعٍ بحثيٍّ يسعى لاستعادة الجانب السيميائي في دراسة المضمون الاتصالي (البصري) في المكتبة المصرية.

توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها: تنوع أبعادُ قضايا خطاب صور كورونا في المواقع الإخبارية محل الدراسة، وتركيز بعض صحف الدراسة على الدوالٍّ الأيقونية للأشخاص المصابين والمتوفين على المستوى العالمي مع بداية انتشار الوباء، حيث كانت بوابة الوفد أكثر مواقع الدراسة اهتمامًا الدراسة بصور القضايا ذاتِ البعد الاقتصادي لوباء كورونا, وتمريرهِا رسائلَ ضمنيةً غير صريحةٍ تدلُّ على حالة الركود الاقتصادي, وتأثيرها على حركة بيع وشراء المواطنين لاحتياجاتهم.

إسهامات الأزهر المجتمعية بمشاركته في حملات التوعية بفيروس كورونا

كما أكدت الدراسة إسهامات الأزهر المجتمعية بمشاركته في حملات التوعية بفيروس كورونا، حيث كان الزي الأزهري (العمة والكاكولا) من أبرز سيميائيات الملابس التي ترمز إلى دور الأزهر في قيامه بدوره الوطني والديني في الإرشاد والتوعية.

كذلك كشفت الدراسة أن المواقع (عينة الدراسة) وظَّفت أحجام اللقطات المختلفة للدلالة على معانٍ متعددة، وكذلك استخدمت أحدَ عشر لونًا مُحدِثةً تأثيراتٍ سيكولوجية في نفس القارئ، وتغييرٍ في حالته النفسية والمزاجية بما توحيه من معان، أما عن المستوى اللغوي، فقد حملت الرسائل اللغوية في مواقع الدراسة سواء أكانت عناوينًا أم تعليقاتٍ أو ملصقاتٍ مجموعةً من الدلالات منها: التطابق الدلاليٌّ مع الرسالة الأيقونية وتأكيد مضمونها.