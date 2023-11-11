الأقدام المتعرقة باستمرار علامة على مشاكل في الغدة الدرقية

حددت المعالج سفيتلانا بورناتسكايا الأسباب الشائعة لتعرق القدمين باستمرار، وقالت الدكتورة إن مشكلة تعرق القدمين ورائحتها الكريهة غالبًا ما تكون ناجمة عن ارتداء أحذية غير جلدية مثل هذه الأحذية، كما يقولون، "لا تتنفس"؛ تنتهك دوران الأوعية الدقيقة في الهواء ولا يتوفر للرطوبة التي يطلقها الجسم وقت للتبخر.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت بورناتسكايا أن الأقدام المتعرقة باستمرار يمكن أن تشير إلى أمراض الغدد الصماء، على سبيل المثال، مشاكل في الغدة الدرقية.

وتتميز بعض أمراض الغدة الدرقية بزيادة التعرق، وسبب آخر محتمل لتعرق القدمين هو اضطراب في الجهاز اللاإرادي، والذي يحدث بدوره غالبًا بسبب نوع من الاضطراب أو مشكلة صحية.

على سبيل المثال، بسبب عدم التوازن الهرموني، والإجهاد المزمن، والعمليات الالتهابية وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات لاإرادية من تعرق القدمين حتى في الأحذية الجلدية الجيدة.

ونصحت بورناتسكايا بعدم تجاهل التعرق غير المتوقع وغير المبرر، خاصة إذا استمر رغم الوقاية والنظافة، وأفضل شيء فعله هو زيارة الطبيب وإجراء الفحص.