تاو وديانج على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجونة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن بدلاء المارد الأحمر لمباراة الجونة والتي ستجمع بينهما اليوم على ملعب "خالد بشارة" ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.



ويغيب عن الأهلي غياب محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب إيقافه في الدوري، كما غاب عمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم للإصابة ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد الضاوي "كريستو" وصلاح محسن بسبب وجهة نظر فنية من المدرب السويسري مارسيل كولر.



ويدخل الأهلي المباراة وصيفا بعد خوضه 4 مباريات ليحصد 12 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

