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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بلحاج يقود تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي في دوري نايل

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ، التشكيل الذي يخوض مباراة الأهلي مساء اليوم السبت على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعه المؤجلة في الدوري المصري الممتاز ، تحت مسي دوري نايل .

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تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي

  • حراسة المرمى: أحمد مسعود
  • وفي الدفاع: أحمد حسام، صبري رحيل، أحمد عبدالرسول، أحمد عبدالعزيز، محمد عبدالفتاح مراد
  • خط الوسط: أحمد بلحاج، أليو جاتا، أرنو راندريانانتيناينا، ايمن سعد.
  • الهجوم: جبريل شيكودي

ويجلس على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان، سيف الدين حسن رمضان، حسام غانم، محمد الصباحي، اشرف مجدي، عبدالله هاشم، ممدوح خالد، محمد عماد، إمانويل لاكي يانج.

موعد مباراة الأهلي و الجونة في الدوري المصري الممتاز 

تبدأ مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

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