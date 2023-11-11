بلحاج يقود تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي في دوري نايل

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ، التشكيل الذي يخوض مباراة الأهلي مساء اليوم السبت على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعه المؤجلة في الدوري المصري الممتاز ، تحت مسي دوري نايل .

اقرأ أيضًا..

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد مسعود

وفي الدفاع: أحمد حسام، صبري رحيل، أحمد عبدالرسول، أحمد عبدالعزيز، محمد عبدالفتاح مراد

خط الوسط: أحمد بلحاج، أليو جاتا، أرنو راندريانانتيناينا، ايمن سعد.

الهجوم: جبريل شيكودي

ويجلس على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان، سيف الدين حسن رمضان، حسام غانم، محمد الصباحي، اشرف مجدي، عبدالله هاشم، ممدوح خالد، محمد عماد، إمانويل لاكي يانج.

موعد مباراة الأهلي و الجونة في الدوري المصري الممتاز

تبدأ مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.