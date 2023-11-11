قرار جديد ضد المتهمين بسرقة إيراد محطة وقود بقليوب

كشفت التحقيقات الأولية حول واقعة ضبط عامل بمحطة وقود في قليوب بمحافظة القليوبية، أن المتهم أدعى سرقة إيراد المحطة أثناء ايداعه في أحد البنوك ، وقد استولى عليه وبمشاركة 3آخرون ، ويقدر المبلغ بحوالي 700 ألف جنيه.

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كما كشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع آخرين لتنفيذ مخططه، لكنه تم كشف جريمته وألقي القبض عليه وباقي، المتهمين ،وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال صاحب المحطة.

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كما تباشر جهات التحقيق بقليوب التحقيقات في واقعة كشف غموض سرقة متحصلات محطة وقود سيارات في قليوب ،حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحطة توجة لإيداع الإيراد في أحد البنوك ، فاستولى عليه وادعى أن مجهولين استولوا على المبلغ منه وتم ضبطه ومعه 3 آخرين ،وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة قليوب، بلاغا من مدير محطة وقود بدائرة القسم ، بتضرره من قيام عامل بذات المحطة لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة" بأحد البنوك، وعدم إلتزامه بذلك بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي اثناء سيره على مقربة من المحطة.

التحريات حول الواقعة



علي الفور تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو في حقه و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية"..

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة امنية من مباحث القسم تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بالإتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.



