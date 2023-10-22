عاجل
الصحة العالمية: مساعدات غزة مجرد قطرة.. والاحتلال يستخدم أسلحة محرمة
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حاميها حراميها.. القبض على حارس بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القاء القبض على‎ حارس لسرقته بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من داخل الفيلا محل عمله مستخدماً نسخة من المفاتيح.

txt

إحالة خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومته لمحاكمة الجنح

txt

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالطالبية


‎وكان قد تبلغ  للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بسرقة بعض المصوغات والمشغولات محتوبات فيلا كائنة بالجيزة.


‎وبتكشيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الفيلا مستخدماً نسخة من المفاتيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبط المتهم وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقى لدى شقيق زوجته "تم ضبطه" والذى إتفق معه على إخفائها.


‎تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

حبس سائق تسبب في وفاة شخص بعد الاصطدام به 4 أيام

من 3 لـ 10 سنوات حبس المتهمين باستعراض القوة في التجمع الخامس

حبس حارس عقار سرق مشغولات ذهبية من فيلا بالجيزة 4 أيام

حبس المتهم بسرقة سيدة وحيازة سلاح ناري

ضبط تشكيل عصابي في قبض امن الوادي الجديد قام بسرقة الدراجات النارية
الجريدة الورقية