حاميها حراميها.. القبض على حارس بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالجيزة

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القاء القبض على‎ حارس لسرقته بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من داخل الفيلا محل عمله مستخدماً نسخة من المفاتيح.



‎وكان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بسرقة بعض المصوغات والمشغولات محتوبات فيلا كائنة بالجيزة.



‎وبتكشيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الفيلا مستخدماً نسخة من المفاتيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبط المتهم وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقى لدى شقيق زوجته "تم ضبطه" والذى إتفق معه على إخفائها.



‎تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.