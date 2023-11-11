حاميها حراميها.. عامل بمحطة وقود يستولي على الإيراد ويدعي سرقته في القليوبية

تباشر جهات التحقيق بقليوب التحقيقات في واقعة كشف غموض سرقة متحصلات محطة وقود سيارات في قليوب ،حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحطة توجة لإيداع الإيراد في أحد البنوك ، فاستولى عليه وادعى أن مجهولين استولوا على المبلغ منه وتم ضبطه ومعه 3 آخرين ،وتولت النيابة التحقيق.

حاميها حراميها.. عامل بمحطة وقود يستولى على إيراد المحطة ويدعي سرقته في القليوبية





كانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة قليوب، بلاغا من مدير محطة وقود بدائرة القسم ، بتضرره من قيام عامل بذات المحطة لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة" بأحد البنوك، وعدم إلتزامه بذلك بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي اثناء سيره على مقربة من المحطة.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو في حقه و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية"..

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة امنية من مباحث القسم تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بالإتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.



وفي واقعة أخري تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد شريف قباله مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الفور قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث برئاسة ،برئاسة الرائد احمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد بلال نجم معاون أول مباحث قسم شبين الكوم والنقيب شريف بدر معاون مباحث القسم وتم ضبطهم ، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.