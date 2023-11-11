إحالة 5 موظفين بوحدة عبدالعزيز الإمام للشئون القانونية وصرف مكافأة للمجتهدين

استكمل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، متابعته اليوم لعمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينة صان الحجر، في يومها الـ١٤٠ على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، وتم مد المبادرة ١٠٠ يوم أخرى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستفادة أكبر عدد من المواطنين بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية.

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بوحدة طب الأسرة بعبد العزيز الإمام، والمركز الطبي بصان الحجر القبلية التابعان للإدارة الصحية بصان الحجر، وذلك بعد تفقد الخدمات الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر، وتم التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة.

وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بصرف مكافأة مالية لأربعة من العاملين بوحدة عبدالعزيز الإمام، نظراً لكفاءتهم في أداء العمل وعملهم المخلص في تحقيق المستهدف المطلوب بالمبادرات الرئاسية لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستحقين، كما قرر تحويل خمسة من العاملين بالوحدة إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بالنوبتجية.

وتأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج واستخراج الشهادات الصحية لهم بالمركز الطبي، متفقدا صيدلية المركز، ومؤكداً أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى، كما قام بمناظرة سجلات التردد على قسم الحضانات، موجهاً مدير الإدارة الصحية بمتابعة ملف التأمين الصحي للأطفال المبتسرين بالقسم، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى.