قنا تعقد الاجتماع الأول لتدشين نادى أدب الأطباء البشريين

اجتمعت نقابة الأطباء بقنا، بإشراف الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، النقابة اول اجتماع لتدشين نادى أدب أطباء قنا، ليكون هو الأول من نوعه فى تاريخ النقابة الفرعية، ويعمل تحت مظلة النقابة بإشراف الدكتور محمود عبدالمولى معوض، أمين صندوق النقابة ، والدكتور حسن ابو الحسن امين عام النقابه والدكتور حيدر عبد الحميد وكيل النقابه والدكتور عمرو حامد امين عام مساعد والدكتور محمود عويس عضو مجلس والدكتور محمد حامد عضو مجلس والدكتور عبد العزيز طايع عضو مجلس النقابه والدكتور احمد رمضان عضو مجلس النقابه وبحضور الدكتور اشرف امين والدكتور محمود عبد الرحيم داود والدكتور محمد عبد الغني والدكتور احمد ادم .

وقال الدكتور محمد الديب إن فكرة تأسيس نادى أدب الأطباء، تأتى فى إطار حرص مجلس النقابة على التوسع فى الأنشطة التى تساهم فى كسر الروتين اليومي لدى الأطباء بعد يوم عامل شاق، فى أداء مهام تلك المهنة السامية الراقية، التى نحاول من خلالها رسم البسمة على شفاه المرضى.

وأضاف الديب أن هناك عدد كبير من الأطباء يمتلكون مواهب متنوعة، لا سيما الأدبية؛ وهناك نجوم وأعلام تميزوا فى مهنة الطب، وأصبحوا أفذاذ فى مواهبهم، ولكن مع ضغوط العمل قد يقصر الكثير فى تنمية تلك الموهبة، مؤكدة أن نادى أدب أطباء قنا سيكون هو المنارة الثقافية التى تجمع تحت لوائها كافة المواهب، لنجتمع سويا وبشكل دورى فى أمسيات ثقافية وأدبية متنوعة، تكسر الروتين اليومي فى حياة الطبيب .