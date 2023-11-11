السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل توتنهام الرسمي لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، عن تشكيله الرسمي، الذى سيخوض به مباراة نظيره وولفرهامبتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

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بوستيكوجلو يحقق إنجاز تاريخي في مسابقة الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال.

في خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي مطر سار، إيريك داير، بيير إميل هوبيرج.

في الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

ويلتقي ولفرهامبتون أمام توتنهام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 ، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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