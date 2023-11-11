يستعد فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، لمواجهة نظيره لوتون تاون مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد الجولة الـ 12 لمباريات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق لوتون تاون، على ملعب أولد ترافورد، ، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ولوتون عبر قناة beIN Sports 1.

مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة تفوقه أمام لوتون

يمتلك فريق مانشستر يونايتد 18 انتصارا متتاليا على ملعبه أمام لوتون، وذلك منذ عام 1899، حيث تعتبر مواجهة اليوم، الأولى بينهما في الدوري منذ التعادل (1-1) على ملعب كينيلورث رود في أبريل 1992.

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.