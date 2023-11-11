السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام زكريا: نحتاج مزيدًا من الوقت.. وأثق في قدرات لاعبى أسوان

هشام زكريا
هشام زكريا

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى أسوان بقيادة هشام زكريا المدير الفنى للفريق تدريباته اليومية استعدادا لخوض مباراة مكادى المقبلة فى دورى المحترفين. 

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تصريحات هشام زكريا مدرب أسوان

ويسعى المدير الفنى علاج أخطاء اللاعبين المتكررة فى المباريات رغم تدريب الفريق عليها منذ توليه المسؤلية الفنية لزهرة الجنوب ، ويعانى الفريق من نقص فى بعض المراكز خاصة فى وسط الملعب والخط الخلفى، ويحاول زكريااعادة توظيفبعضاللاعبين فى مراكز جديده لسد العجز قبل مواجهةمكادى. 

واشار هشام زكريا انه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وامكانياتهم لتوظيفهم بشكل مناسب بما يخدم مصلحة الفريق خلال الفترة المقبلة. .واختتم مدرب أسوان كلامه قائلا اثق في اللاعبين جميعأ ولديهم المقدرة على وضع أسوان فى مكانها الصحيح بجدول المحترفين وهم يستوعبون فكر الجهاز الفني بشكل سريع. 

 وتسلم زكريا وجهازه المعاون والذى يضم كلآ من تامر ابوجبل مدربا عاما وهيثم الفيل مدرب والثنائى عمر يوسف وهيثم عبدالكريم مدرب مساعد وياسر سليمان مدربا لحراس المرمى.

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