بتروجيت يفوز على طنطا ويتصدر دوري المحترفين “القسم الثاني”

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي بتروجيت الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح فريق طنطا، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثلاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات دوري القسم الثاني "الممتاز ب" المصري للموسم الحالي 2023 – 2024.

بتروجيت يفوز على طنطا ويتصدر دوري المحترفين

كما شهدت مباراة بتروجيت وطنطا إهدار اللاعب ميدو جمال ضربة جزاء للأصفر كانت ستغير الكثير من مجرى اللقاء.

لحظة إهدار ميدو جمال ضربة جزاء أمام نادي بتروجيت

بهذا الانتصار رفع نادي بتروجيت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الاول بترتيب اندية دوري المحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، بينما يتوقف رصيد نادي طنطا عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.