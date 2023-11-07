تشكيل بتروجيت الرسمي لمباراة طنطا في دوري المحترفين
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجيت، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة طنطا مساء اليوم الثلاثاء على ستاد على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ7 في دوري المحترفين .
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تشكيل بتروجيت الرسمي لمباراة طنطا
جاء تشكيل طنطا لمواجهة كالآتي:
في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.
خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد حسام الشرخة، نصر عبدالرازق، اسامة النجار.
خط الوسط: حسون محمد، حسام غالي، محمد حموشة.
خط الهجوم: نانا انتوي، ميدو جمال، محمد عاطف.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفي الكومي"حارس مرمي"، الحسيني سمير، كريم اسامة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، محمد عادل، ابراهيم جمال، محمد رمضان.