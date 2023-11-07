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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل بتروجيت الرسمي لمباراة طنطا في دوري المحترفين

بتروجيت
بتروجيت

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجيت، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة طنطا مساء اليوم الثلاثاء على ستاد على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ7 في دوري المحترفين .

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ميدو جمال يقود طنطا لمواجهة بتروجيت

تشكيل بتروجيت الرسمي لمباراة طنطا

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جاء تشكيل طنطا لمواجهة كالآتي:

في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد حسام الشرخة، نصر عبدالرازق، اسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد، حسام غالي، محمد حموشة.

خط الهجوم: نانا انتوي، ميدو جمال، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفي الكومي"حارس مرمي"، الحسيني سمير، كريم اسامة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، محمد عادل، ابراهيم جمال، محمد رمضان.

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