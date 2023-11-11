محافظ الدقهلية يشهد إفتتاح فرع جديد للبنك الزراعي بقرية ميت غراب بالسنبلاوين

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وقاموا بإفتتاح فرع جديد للبنك الزراعي بقرية بميت غراب مركز السنبلاوين .

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ، و عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا ، وعدد من قيادات البنك ، و وبعض أعضاء مجلسى النواب ، و الشيوخ عن الدائرة ، و أحمد عبدالعظيم رئيس مركز السنبلاوين .

وقال " مختار " ابعث باسم شعب الدقهلية برسالة شكر وتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي علي كل ما يقدمه من خدمات ومشروعات قومية في كافة القطاعات الخدمية في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار " المحافظ " الي ان الهدف من إنشاء فروع جديده للبنك الزراعي هو تأدية الخدمات المصرفية لجميع اهالينا المزارعين في القري لتشجيعهم علي زيادة الإنتاج وزراعة محاصيل استراتيجية جديدة ، مشيداً بالفرع الجديد الذي تم انشاؤه وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء محافظة الدقهلية وخاصة قرية ميت غراب وتوابعها من القرى المحيطة

وثمن "مختار " دور البنك الزراعي المصري علي كل ما يقدمه من خدمات للمزارعين من قروض ميسره لتشجيع الإنتاج وزيادة معدل الإنتاج ودعم مستلزمات الزراعة .

ومن جانبه أشار " رئيس البنك الزراعي " بان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين ودعم الزراعة لزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني لأن الزراعة هي أحد أهم أعمدة الاقتصاد في مصر .

والجدير بالذكر أن فرع البنك الزراعي بميت غراب يعد أحدث فروع البنك الزراعي المصري التي يفتتحها مؤخرا في إطار سعي البنك لتأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة إفتتاح الفروع التي إنتهي من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه ، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي .