فلسطين تُعلن استشهاد 39 طفلًا بسبب قطع الكهرباء في غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، "مي الكيلة"، أن 39 طفلًا من حديثي الولادة استشهدوا في مجمع الشفاء الطبي، مُؤكدة أن الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

ويُجدد "جيش الاحتلال الإسرائيلي" مطالبه بشأن انتقال سكان غزة إلى الجنوب مرة أخرى.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أكثر من 11 ألف شهيدًا جراء القصف على قطاع غزة، من بينهم 4500 طفل جراء العدوان على غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم قطع الكهرباء عن أقسام كثيرة بمجمع الشفاء الطبي، وذلك بسبب عمليات القصف التي تشنها قوات الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر "أطباء بلا حدود" ويُطلق قنابل الفسفور في غزة

حاصر "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مبنى منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، وأطلق قنابل الفسفور المُحرمة دوليًا في محيطه، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وتدخل الحرب الإسرائيلية المُستعرة ضد فلسطين يومها الـ 36، إذ استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، وإصابة العشرات.