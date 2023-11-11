إنجازات قطاع الكهرباء في آخر 9 سنوات (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء في آخر 9 سنوات.

ذكر التقرير، أن مصر شهدت تحولًا ملحوظًا في قطاع الكهرباء، وأصبح نموذجًا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء على نحو مستدام، وجرى ضخ استثمارات 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

تطوير قطاع الكهرباء عام 2014:

بدأت جهود تطوير قطاع الكهرباء عام 2014 وتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء إلى حوالي 30 جيجا وات في غضون 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق.

القدرات الكهربائية:

ساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربائية في تلبية الاحتياجات المتزايد للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجا وات، أو ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجا وات من 75 وحدة توليد.

