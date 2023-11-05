تتعرض عدادات الكهرباء في المنازل أو المحال التجارية للتلف أو للتوقف بشكل مفاجئ، وذلك يكون نتيجة لزيادة الأحمال المقررة على العداد، وتشغيل أكثر من جهاز كهربائي عالي الاستهلاك في نفس الوقت ولفترات طويلة، مما قد يؤدى أحيانا إلى احتراق عداد الكهرباء.

وتستعرض "بوابة الوفد" الخطوات التى يجب اتباعها عند حدوث حريق بعداد الكهرباء أو تضرره وتوقفه عن العمل.

خطوات يجب اتباعها حال احتراق عداد الكهرباء

1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق، على الفور يقوم المشترك بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

2- يتصل المشترك على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

3- يقوم العميل بتقديم طلب بتركيب العداد الجديد.

4- يكون تكلفة العداد الجديد المنزلي 1600 جنيه والتجاري بـ2700 جنيه.

5- يمكن للعميل تقسيط ثمن العداد بواقع 60 جنيها شهريا للعداد المنزلي.

6- لا توجد اي غرامات على المشترك فى حالة احتراق العداد.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

تضئ لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء عند فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

أسباب عدم قبول كارت العداد عمليات شحن الرصيد

يوجد أكثر من سبب لعدم شحن كارت العداد:-

- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد

- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت

- الكارت تالف

- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.