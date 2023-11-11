" الزواج المبكر وختان الإناث".. ندوة توعوية بمركز شباب كوم العرب بطما

نفذ مركز شباب كوم العرب التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج لقاء توعوي عن أضرار الزواج المبكر وختان الإناث وذلك بناء على الخطة الداخلية لمركز الشباب وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وتم النقاش حول أهم المشاكل الصحية والمخاطر التي تواجه الأم نتيجة الزواج المبكر وتكرار الحمل والولادة التي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للسيدات ومشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على الإقتصاد القومي وهي من أكبر المشكلات التي تعيق النمو الاقتصادي وكذلك المخاطر المترتبة على ختان الإناث من الناحية العلمية والدينية والخلفية .

ومن جانبه وجه يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب والتي لها دور توعوي لجميع فئات المجتمع وتوسيع قاعدة المستفيدين داخل مراكز الشباب بنطاق المحافظة .

انطلاق الحمله القومية للتبرع بالدم بسوهاج ..





وفي سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك الدم الاقليمي والقبائل العربية حملات للتبرع بالدم تحت شعار" تضامن شباب مصر مع غزة" بمركزي شباب مدينة جرجا ومدينة ناصر بسوهاج.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أطلق شرارة البدء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة و مديرى المديريات بكافة المحافظات.



وقال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أن الحملة تأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين وتنفذ بمركز شباب سوهاج اليوم الجمعة، بالتعاون مع بنك الدم بالمحافظة وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين من شباب المدينة والقرى المجاورة .