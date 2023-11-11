السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي بكأس العالم
الأهلي بكأس العالم للاندية لكرة اليد

تستضيف المملكة العربية السعودية، النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، للعام الخامس على التوالي بمشاركة 12 فريقًا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات فيما تضم كلا منهما 3 فرق.

 

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موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم لكرة اليد

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الاعلان عن تميمة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية

البث المباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي بكأس العالم للاندية لكرة اليد

 

ويخوض فريق يد الأهلي مباراة ينتظرها عشاق المارد الأحمر أمام الكويت الكويتي في مونديال اليد للأندية 2023، لتحديد المراكز من 5الخامس وحتى الثامن بالبطولة.

 

وكانت البداية للمارد الأحمر فى كأس العالم للاندية تحقيق الفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة ( 38-20 )، و تلقي الخسارة على يد برشلونة الإسباني بنتيجة( 26-37 ).  

 

وعلى الجانب الأخر، فاز الكويت الكويتي على يونليو الأرجنتيني بنتيجة ( 41-29 )، وخسر أمام فوخس برلين الألماني بنتيجة( 28-37 ).

 

لمشاهدة البث المباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية  

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكويتي في كأس العالم للأندية 

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023 بنسختها الحالية التى تحتضنها المملكة العربية السعودية عبر شبكة  قنوات SSC السعودية بشكل حصري وتبث اللثاء عبر شاشتها SSC 3 HD ، بجانب مشاهدة المباراة عبر منصة VIP  من خلال الانترنت.

 

موعد مباراة الأهلي والكويت في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023

وتقرر انطلاق أحداث مباراة الأهلي والكويت الكويتي فى تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهر  اليوم، بتوقيت مصر ، الواحدة و الربع بتوقيت السعودية.

بث مباشر.. الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023 

 

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