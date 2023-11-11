بث مباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تستضيف المملكة العربية السعودية، النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، للعام الخامس على التوالي بمشاركة 12 فريقًا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات فيما تضم كلا منهما 3 فرق.

البث المباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي بكأس العالم للاندية لكرة اليد

ويخوض فريق يد الأهلي مباراة ينتظرها عشاق المارد الأحمر أمام الكويت الكويتي في مونديال اليد للأندية 2023، لتحديد المراكز من 5الخامس وحتى الثامن بالبطولة.

وكانت البداية للمارد الأحمر فى كأس العالم للاندية تحقيق الفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة ( 38-20 )، و تلقي الخسارة على يد برشلونة الإسباني بنتيجة( 26-37 ).

وعلى الجانب الأخر، فاز الكويت الكويتي على يونليو الأرجنتيني بنتيجة ( 41-29 )، وخسر أمام فوخس برلين الألماني بنتيجة( 28-37 ).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكويتي في كأس العالم للأندية

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023 بنسختها الحالية التى تحتضنها المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري وتبث اللثاء عبر شاشتها SSC 3 HD ، بجانب مشاهدة المباراة عبر منصة VIP من خلال الانترنت.

موعد مباراة الأهلي والكويت في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023

وتقرر انطلاق أحداث مباراة الأهلي والكويت الكويتي فى تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهر اليوم، بتوقيت مصر ، الواحدة و الربع بتوقيت السعودية.

بث مباشر.. الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023