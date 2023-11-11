السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم لكرة اليد

مونديال اليد للأندية
مونديال اليد للأندية

يلعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الاهلي، مباراة مهمة امام نظيره الكويت الكويتي وصيف المجموعة الثانية، فى اطار منافسات كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”  والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية و التى ستجمع بين الفريقين لتحديد المركز من الخامس للثامن .

txt

برنامج يد الأهلي في مونديال الأندية قبل ملاقاة برشلونة

txt

مواعيد مباريات يد الأهلي في مجموعات مونديال الأندية

 

موعد مباراة الاهلي والكويت الكويتي بكأس العالم للأندية لكرة اليد 

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة أمام الكويت الكويتي في تمام الثانية عشر والربع ظهر اليوم في أولى مباريات تحديد المراكز بمونديال اليد “السوبر جلوب 2023”.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية لكرة اليد، خلف برشلونة المتصدر، فيما يقع الكويت الكويتى وصيفا للمجموعة الثانية الذي يعتلى صدارتها نظيره فوكس برلين الألماني.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الكويت الكويتي تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحجز مقعدًا للتأهل للعب مباراة على المركز الخامس.

 

الجريدة الورقية