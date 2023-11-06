الاعلان عن تميمة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تميمة بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 ـ 22 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي فيديووكتبت: "رحبوا بـ هدَاف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال."

تميمة كأس العالم للأندية 2023

"من رمال المملكة يأتي هدّاف ليكون التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 في مدينة جدة".

الفرق المتأهلة لكأس العالم 2023

ونجح رسميًا تأهل 7 فرق للمشاركة في مونديال الأندية و هم الاتحاد السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني وأوكلاند سيتي النيوزلاندي وليون الفرنسي والأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي.

وتستهل مباريات المونديال يوم 12 ديسمبر المقبل بلقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، ويواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر المقبل، كما يلعب أوراوا ريد دياموندز ضد ليون في نفس المرحلة.

ويلعب فلومينينسي بداية من نصف النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل ضد الفائز من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء الاتحاد وأوكلاند.

ويواجه مانشستر سيتي يوم 19 من الشهر المقبل ضد الفائز من لقاء ليون وأوراوا في نصف النهائي أيضًا.

وتقام المواجهة النهائية يوم 22 ديسمبر المقبل ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.