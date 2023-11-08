برنامج يد الأهلي في مونديال الأندية قبل ملاقاة برشلونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لملاقاة برشلونة الإسباني المقرر لها السادسة مساء غدٍ الخميس على الصالة الخضراء بالدمام، في ثاني مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب».





وبدأ برنامج الأحمر في تمام الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

ويعقد المدير الفني محاضرة بالڤيديو مع اللاعبين في الحادية عشرة صباحًا للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.



ويغادر الفريق الأحمر فندق الإقامة في الرابعة والنصف عصرًا لخوض مرانه الرئيسي قبل مباراة برشلونة الإسباني.

وكان فريق رجال يد الاهلي قد فاز أمس على النور السعودي بنتيجة ٣٨-٢٠. وشهدت المباراة تألق جميع لاعبي الفريق، وحصل الحارس محمد إبراهيم على جائزة أفضل لاعب وتسلمها من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي.

الفوز على النور السعودي ..

على صعيد متصل حقق الأهلي الانتصار على نظيره النور السعودي في أولى الجولات بالأمس بنتيجة 38-20 ، وحصد محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، التي جمعت الفريقين ببطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في

وتأتي بعثة «رجال يد الأهلي» محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن الأحمر يشارك في منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.