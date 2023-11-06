مواعيد مباريات يد الأهلي في مجموعات مونديال الأندية

يبدأ الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بملاقاة نظيره النور السعودي غدًا الثلاثاء لحساب مرحلة دور المجموعات من البطولة.





ويخوض الفريق الأحمر ثاني مواجهاته في البطولة أمام نظيره برشلونة الإسباني يوم 7 من شهر نوفمبر الجاري الأربعاء المقبل.

وتأتي المجموعات كما يلي :

المجموعة الأولى وتضم : الأهلي (مصر) - النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا).

المجموعة الثانية بمشاركة: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا).

المجموعة الثالثة وتضم: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا).

المجموعة الرابعة وتضم كل من : كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).

وتضم قائمة الفريق الأحمر في البطولة كل من :

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.



كان مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري، وتوجهت بعثة الفريق الأحمر أمس الأحد إلى المملكة استعدادًا للمنافسات.