الأهلي يلتقي الكويت الكويتي بحثًا عن مركز مميز بمونديال اليد

يخوض فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى مباراة مرتقبة امام نظيره الكويت الكويتي، في المواجهة التى تجمع الفريقين بحثًا عن مركز مميز في بطولة كأس العالم للأندية.

تقرر إقامة مباراة الأهلي والكويت الكويتي، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، فى تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى تحتضنها المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي أمام الكويت الكويتي مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق مركز متقدم من بين المركز الخامس إلى الثامن بمونديال اليد بنسخته الحالية.

يدخل الأهلى مباراة اليوم محتلاً المركز الثاني خلف فريق برشلونة، متصدر المجموعة الأولى، فيما يقع الكويت الكويتى وصيفًا للمجموعة الثانية الذي يعتلى صدارتها نظيره فوكس برلين الألماني.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 37 - 26، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية المقامة فعالياتها في السعودية.

ويخوض الأهلي البطولة بقائمة تضم كلًا من:

"عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد الرحمن حميد، إبراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، أحمد خيري، سيف هاني "فوكس"، أحمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، أحمد عادل، عمر خالد "كاستيلو".

وعمر سامي، أحمد هشام "سيسا"، عبد العزيز إيهاب "زيزو"، محمود عبد العزيز "جدو"، إسلام راضي، عبدالرحمن فيصل، عمر خالد حسانين.