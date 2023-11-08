يد برشلونة يكتسح النور السعودي وينتظر الأهلي لحسم التأهل لنصف نهائي المونديال

فاز الفريق الول لكرة اليد بنادي برشلونة علي نظيره النور السعودي بنتيجة، 43-19، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لليد.

وبتلك النتيجة ينحصر صراع التأهل من المجموعة لنصف نهائي المسابقة بين الأهلي وبرشلونة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد نقطتين متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف.

موعد مباراة يد الأهلي و برشلونة

وسيلتقي الأهلي وبرشلونة غدا الخميس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتأهل الفائز إلى نصف النهائي.