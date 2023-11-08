مدرب يد برشلونة: الأهلي فريق قوي.. ومصر قادرة على تحقيق بطولة العالم

يرى كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق برشلونة لكرة اليد، أن مواجهة الأهلي ببطولة السوبر جلوب ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن الأهلي يضم لاعبين مميزين.

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وقال أورتيجا، خلال حوار خاص لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "لقد كنت حاضرا اليوم في الصالة مباراة الأهلي ضد النور، ولا أعرف الكثير عن فريق النور عكس الأهلي الذي واجهته الصيف الماضي".

وأضاف: "الأهلي فريق جيد جدًا، وخاصة اللاعب رقم 17 الذي كان يلعب في دينامو سابقا والظهير الأيسر يسدد جيدًا والهجمات المرتدة قوية، ونواجه فرقا كبيرة وأحترم كل المنافسين".

وتابع: "مصر في الوقت الحالي قادرة على الحصول على ميدالية في الأولمبياد أو الحصول على بطولة العالم، وهم المرشحين دائما للفوز ببطولة إفريقيا، ولديهم محترفين في أوروبا، وكرة اليد تتطور كثيرا في مصر".

وعن قدرة الأهلي على تحقيق إنجاز في البطولة، كشف: "نعم، نحن نحترم الأهلي كثيرا، والذي فاز اليوم على النور، وسيستعد جيدًا لنا".

وعن إمكانية ضم لاعبين مصريين لبرشلونة، أجاب: "برشلونة يتابع كل لاعبي كرة اليد في جميع أنحاء العالم، وكان لدينا من قبل المصري علي زين ونتابع بالطبع لاعبين من مصر".

وأتم: "نحن نطمح للذهاب بعيدا في البطولة، وسننافس على التتويج باللقب رغم الصعوبات الكبيرة".