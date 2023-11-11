تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة في الدوري الممتاز

يلتقي المارد الأحمر بنظيره الجونة ، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فيما يبحث الأهلي عن اعتلاء صدارة ترتيب جدول المسابقة بحصد نقاط المباراة الثلاثة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

في ‏خط الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

في الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست.

ويتقابل الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على ملعب الأخير بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، فيما تذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نظيره بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك الجونة رصيد 8 نقاط فى المركز العاشر محصلة 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقائين وخسر مباراة واحدة.