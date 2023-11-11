الأهلي يستهدف صدارة جدول المسابقة أمام الجونة في الدوري الليلة

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الجونة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

الأهلي..

ويتواجد فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نظيره بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الجونة وطالبًا لاعبيه تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة للانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الوصافة برصيد 12 نقطة جمعها من خوض أربع مباريات محققا العلامة الكاملة.

الجونة..

وعلى الجانب الأخر، يستهدف علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي الجونة ولاعبيه تحقيق نتيجة ايجابية متسلحا بعامل الارض والجمهور، للوصول الى النقطة الـ11 في جدول ترتيب الدوري، حيث يمتلك برصيد 8 نقاط فى المركز العاشر محصلة 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقائين وخسر مباراة واحدة.