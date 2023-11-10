موعد مباراة النادي الأهلي والجونة بالجولة الرابعة بالدوري المصري

تصدر النادي الأهلي محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، عقب وصوله للغردقة اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023م، استعدادًا للقائه مع الجونة بالدوري المصري.

وكان فريق النادي الأهلي سافر عصر اليوم الجمعة لمدينة الغردقة ليلتقي مع نظيره فريق الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء غدًا السبت الموافق 11 نوفمبر، وذلك على استاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصري.

فوز النادي الأهلي بأربع مباريات

يذكر أن النادي الأهلي فاز في المباريات الأربعة التي خاضها بالدوري المصري، حيث حقق النصر في مباريات "المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا، وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، ووصل للمركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بينما يحتل نادي الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وفي حين فوز النادي الأهلي غدا على نظيره الجونة، سيتصدر جدول الدوري المصري حيث سيصل رصيده إلى 15 نقطة في تلك الحالة، ويتفوق على نادي بيراميدز المتصدر في الوقت الحالي برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 13 نقطة

2- الأهلي 12 نقطة

3- مودرن فيوتشر 12 نقطة

4- زد اف سي 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8- المصري البورسعيدي 9 نقاط

9- الزمالك 8 نقاط

10- الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12- سموحة 8 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون العرب نقطتان