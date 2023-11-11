مواعيد مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مواجهات اليوم بمختلف المسابقات التى تستضيفها الملاعب حول العالم اليوم السبت 11الموافق 11 نوفمبر 2023 ، فسنكون على موعد مع لقاءات مرتقبة أبرزها مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري، بجانب مباريات الدوري السعودي، بالاضافة الى لقاء آرسنال وبيرنلي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة أمام الأهلي فى تمام الساعة 5 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود أمام الحزم فى تمام الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD

الفيحاء أمام الاتفاق فى تمام الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD

الوحدة أمام النصر فى تمام الساعة 8 مساء على قناة 1 SSC HD

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

كاليدونيا الجديدة أمام إنجلترا فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD

اليابان أمام بولندا فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD

البرازيل أمام إيران فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD

الأرجنتين أمام السنغال فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة 5beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون أمام توتنهام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال أمام بيرنلي فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس أمام إيفرتون فى تمام الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو أمام جيرونا فى تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا أمام ريال سوسييداد فى تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا أمام لاس بالماس فى تمام الساعة 7:30 مساء

غرناطة أمام خيتافي فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد أمام فالنسيا فى تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ليتشي أمام ميلان فى تمام الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

يوفنتوس أمام كالياري فى تمام الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مونزا أمام تورينو فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ أمام هايدنهايم فى تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أوجسبورج أمام هوفنهايم فى تمام الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت أمام بوروسيا دورتموند فى تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

دارمشتات 98 أمام ماينز 05 فى تمام الساعة 4:30 عصرا

بوخوم أمام كولن فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد ريمس أمام باريس سان جيرمان فى تمام الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر أمام موناكو فى تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا أمام قيصري سبور فى تمام الساعة 12:30 ظهرا

فاتح قرا جمرك أمام سيفاس سبور فى تمام الساعة 3 عصرا

ألانيا سبور أمام جازينتاب فى تمام الساعة 3 عصرا

هاتاي سبور أمام جالاتا سراي فى تمام الساعة 6 مساء