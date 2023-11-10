السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على أبها.. الهلال في الصدارة

اتحاد جدة
اتحاد جدة

فاز اتحاد جدة على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة ال 13 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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بنزيما: أشكر جماهير الاتحاد ونونو سانتو أصبح من الماضي


وشهدت المباراة تألق كبير من قبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، قاد بهم العميد لتخطي عقبة أبها.
وقفز الاتحاد للمركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي ب 24 نقطة.
بينما يأتي الهلال في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، ويحل النصر في الوصافة ب 28 نقطة.
فيما يأتي الأهلي ثالثًا في جدول الترتيب ب 26 نقطة، والتعاون في المركز الرابع ب 25، واتحاد جدة خامسًا ب 24 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي 

ترتيب الدوري السعودي 
ترتيب الدوري السعودي 

فيديو أهداف اتحاد جدة وأبها

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