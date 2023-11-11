الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الجونة في الدوري المصري

يبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته في الدوري المصري بالموسم الحالي وذلك عندما يواجه الجونة مساء اليوم السبت على ملعب خالد بشارة في مدينة الغردقة في مباراة مؤجلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بالفوز في 4 مواجهات من أصل 4 وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 6 مباريات.

في الجانب الأخر فيحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 5 مواجهات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر لقاءً وحيدًا.

وكان الجونة قد فاز على الداخلية بهدفين دون رد، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة الماضية.

وتقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، ويدير اللقاء الحكم محمد يوسف ويعاونه هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف، فيما يتواجد محمود ناصف كحكم رابع.

ويغيب صفوف الأهلي أكرم توفيق وعلي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" وعمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد الضاوي "كريستو" وصلاح محسن.