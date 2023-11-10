ميتروفيتش يزاحم رونالدو على هدافي الدوري السعودي

حقق الهلال السعودي الفوز على التعاون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري السعودي، في المواجهة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.



ونجح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، في تصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعدما وصل للهدف ال 11 له مع العالمي.

بينما يزاحم المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش البرتغالي على صدارة هدافي البطولة، حيث يحل في وصافة الترتيب ب 10 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو - 11 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش - 10 أهداف.

3- أنديرسون تاليسكا - لاعب النصر، 8 أهداف.

4- مراد باتنا، لاعب الفتح، وموسى ديمبيلي، لاعب الاتفاق، سالم الدوسري، لاعب الهلال - 7 أهداف.

5- كريستيان تيلو، لاعب الفتح، جورج كيفين نكودو، لاعب ضمك، ساديو ماني، لاعب النصر، مالكوم أوليفيرا، لاعب الهلال، فراس البريكان، لاعب الأهلي، فاشيون ساكالا، لاعب الفيحاء- 6 أهداف.

6- كربم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، فراس البريكان ورياض محرز لاعبا الأهلي، أوديون إيجالو، كريغ غودوين، لاعبا الوحدة، فابيو مارتينيز، لاعب الخليج- 5 أهداف.

7- فاينالدوم، لاعب الاتفاق، بيرنارد مينساه، لاعب الطائي، فرانك كيسي، لاعب الأهلي، جواو بيدرو، لاعب التعاون، أسان سيساي، لاعب ضمك، صالح العباس، لاعب الرياض- 4 أهداف.