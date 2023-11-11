السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع موسيماني

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف محمد بركات نجم الكرة المصرية، حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لبيتسو موسيماني المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي.

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وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ليس متحمس للتعاقد مع موسيماني خاصة في ظل خلافاته السابقة مع مسؤولي الأهلي بسبب تدخلات زوجته وبعض التصريحات الإعلامية السابقة" 

واختتم: "تعاقد الزمالك مع موسيماني صعب وليس على طاولة الزمالك في الوقت الحالي".

إقالة أوسوريو

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لسوء النتائج في الموسم الحالي.

ويستأنف الزمالك نشاطه الكروي بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة أبوسليم الليبي في كأس الكونفدرالية يوم 26 نوفمبر الحالي.

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