هاني سعيد يعلق على قرار اتحاد الكرة ضد رئيس بيراميدز

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، على قرار اتحاد الكرة المصري بتحويل رئيس السماوي ممدوح عيد للجنة الانضباط، بعد تعليقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية مواجهة الزمالك.



وكان بيراميدز قد تعرض للاقصاء من بطولة كأس مصر أمام الزمالك، بعدما فاز الأخير بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدت انتهاء الوقت الأصلي والإضافي منها بركلات الترجيح.



تصريحات هاني سعيد

تحدث هاني سعيد في تصريحات تلفزيزنية على القرارات التحكيمية، حيث قال: "لدينا الحق في التعليق على التحكيم، ودا لا يعني أن هناك أي مشاكل مع أي ناد ولا أيضًا نادي الزمالك، فقمنا بتهنئة الفارس الأبيض على فوزه بالمباراة".

بينما تحدث عن تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط، فقال: "لقد نشر تويتة عامة ولم تكن موجهة لحدث معين، بالإضافة أنه نشرها على حسابه الشخصي وليس باسم نادي بيراميدز، فهو رأيه الشخصي ولا يلام عليه".

وتابع: "العديد من المرات شاهدنا خلال السنوات الماضية مسئولين يهاجمون الحكام، لماذا لم نرى أحد منهم يتم إحالته للجنة الانضباط في اليوم التالي".

وأردف: "في حالة لو كنت ستحاسب فهناك مسطرة يجب أن تسير على الكل، والمخطئ يعاقب وفقًا للوائح وهذا أمر صحيح".

الجدير بالذكر أن بيراميدز قد تهنئة للزمالك خلال الساعات الماضية، بعد تحقيقه الفوز والصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر.