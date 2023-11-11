التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أختتم توتنهام استعدادته لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام وولفرهامبتون

حارس المرمى: جوليلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

الوسط: بيسوما ، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، برينان جونسون.

وكان السبيرز قد تلقى هزيمة من تشيلسي 4/1، في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وولفرهامبتون وتوتنهام.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة وولفرهامبتون وتوتنهام في الثانية والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب استاد مولينيو.

وتُذاع مواجهة وولفرهامبتون وتوتنهام عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر ب 11 نقطة.