قال الطبيب فلاديمير زايتسيف إن ميل الناس إلى الشخير قد يعني أنهم عرضة لحوادث الأوعية الدموية، وبالتالي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولفت طبيب الأنف والأذن والحنجرة زايتسيف الانتباه إلى أنه عند حدوث الشخير في الليل، تتوقف التهوية الطبيعية للدماغ، مما قد يؤثر على تطور الاضطرابات الخطيرة في عمله، وحذر أحد المتخصصين من أن الأشخاص الذين يشخرون في كثير من الأحيان معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.

والشخير المتكرر يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية مبكرة، بدءا من سن الثلاثين"، قال زايتسيف مع NEWS.ru.

وأضاف أن الأشخاص الذين يشخرون يتعرضون أيضًا لخطر الإصابة بأمراض عصبية واضطرابات التمثيل الغذائي.

وتابع الطبيب العواقب المحتملة: “يصبح الشخص خاملاً، ويفقد الشهية، وتصبح الرقبة وأنبوب التنفس سمينين”.

وأضاف فلاديمير زايتسيف أنه إذا بدأ الشخص بالشخير بانتظام كشخص بالغ، فهذا يعني على الأرجح وجود مشكلة مثل انحراف الحاجز الأنفي في حالتها، قد تنمو القرينات الأنفية السفلية، ويصبح التنفس الأنفي الكامل مستحيلاً لدى الشخص الكاذب.