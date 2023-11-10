قصف إسرائيلي يضرب غرفة العناية المُركزة في مستشفى الشفاء بغزة

شنَّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا عنيفًا استهدف غرفة العناية المُركزة في مستشفى الشفاء بغزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن المستشفيات أمام ساعات حرجة نتيجة الاستهداف المباشر وعدم إدخال الوقود.

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، دول العالم بلجم الاحتلال المجرم والوقف الفوري للمجازر المتواصلة.

كما دعا إلى استمرارية إدخال المساعدات والوقود إلى المستشفيات.

ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور "أشرف القدرة"، أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدًا.

الاحتلال الإسرائيلي يُطلق القنابل الفسفورية في سماء غزة بشكل مُكثف:

تُكثف "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بشكل كبير إطلاق القنابل الفسفورية في سماء غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

تدور اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال قرب مسجد الصابرين في غزة.

أوضحت وكالة شهاب الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تُشدد من قصفها في محيط مستشفى الشفاء.

كما تزايدت حدة الاشتباكات المسلحة قرب مستشفى الشفاء في غزة، بينما يواصل الاحتلال القصف العنيف بقنابل الفسفور وإلقاء قنابل إضاءة.

كما شهد محيط مشافي النصر والعيون والشفاء في مدينة غزة قصفًا إسرائيليًّا مكثفًا.

من جهتها؛ طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية في غزة.

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية في غزة معرضة للخطر.