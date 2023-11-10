"قصص الأنبياء" ورشة حكي للأطفال بثقافة ديروط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون مجموعة من الرواد حيث قدمت ورشة حكي للاطفال بعنوان " قصص الانبياء " قدمت من خلالها قصة النبي هود وناقشت مع الاطفال اهداف القصة

تم اختيار هذا الموضوع بناءً على أهمية الأدب والثقافة في حياة الأطفال والشباب. وقد استطاعت المكتبة تحفيز الأطفال وجذبهم بجلسة الحكي التي قدمتها سعاد محمد بشكل رائع وممتع، حيث تم تشجيع الأطفال على الإنصات والتفاعل مع الحكاية والمشاركة في النقاش.

تتمحور فكرة الورشة حول قصص الأنبياء، حيث تم تقديم قصة النبي هود بشكل شيق ومثير للاهتمام وتوضيح أهداف القصة التي تحملها. كما تم الحديث عن أهمية الأنبياء في الإسلام وكيفية تأثير أقوالهم ورسالاتهم على الناس، كما تم التركيز على قيم ومبادئ الإسلام التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتربيته بطريقة صحيحة.

وبعد انتهاء الورشة، أبدى الأطفال استمتاعهم بالحكاية وتعبيرهم عن إعجابهم وشكرهم للأستاذة سعاد محمد على تقديم الورشة، وأبدى بعضهم رغبته في تكرار هذا النوع من الفعاليات والأنشطة في المستقبل.

وفي الختام، يمكن القول إن ورشة الحكي التي تم تقديمها في مكتبة الطفل والشباب بديروط هي نموذج ممتاز لنوعية الأنشطة التي يمكن تنظيمها للأطفال والشباب في المكتبات والمراكز الثقافية، حيث تتضمن جواً من الثقافة والتعلم والترفيه.

جانب من الورشة الثقافية

جانب من الورشة الثقافية